Шаронов Антон Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаронов
- Имя
- Антон
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 459
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 60210. ШАРОНОВЪ, АНТОНЪ МАТВѢЕВЪ. Сс.-посел. Балаганск. у., Голуметск. в., 23 л., рд. Лаишевск. у., Тибякозинск. в., въ д. Аннинской; — М. С. 5 уч. Балаганск. у., 16 и 170 М., по сов, съ приг. М. С. 4 уч. Иркутск. у. отъ 15 Нояб. 908 г., тюр. 7 м. Исп. 14 Февр. 909. | 905 36816 1490 У.
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