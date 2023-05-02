Барталищук Сергей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барталищук
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 730. БАРТАЛИЩУК, СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Омск. у., Павлоградск. в., д. Ясной Поляны; — Н. С. 5 уч. Омск. у. Варка. самогон., лиш. св. 5 л. с конфискац. имущ. Исп. 31 авг. 920.
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