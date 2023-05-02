Юдин Иван Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 678
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29210. ЮДИНЪ, Иванъ Савельевъ. Каз. стан. Нижне-Чирской, 2 Донск. окр. (чернораб.), 31 г., род. той же стан. и окр., въ хут. Кустовскомъ; приг. М. С. 3 уч. 2 Донск. окр., по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 3 Янв. 1887 г.
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