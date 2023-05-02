Фотиков Матвей Хрисанфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фотиков
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Хрисанфов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 490
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58710. Фотиковъ, Матвѣй Хрисанфовъ (онъ же Назаринъ и Фатѣевъ). Приг., напеч. въ 910 г. № 155819, счит. постан. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 44954. 908 96253 1 ч. 1655 У.; 906 25077 1646 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 84514.; 906 73970 1647 У.; 903 44624 172 М.
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