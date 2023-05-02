Речкик Владимир Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Речкик
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10261. Речкик Владимир Павлов., 17 л., Ветлужского у., Ново-Успенск. в., д. Новой-Речки. Нижегородск. Г. С. Ст. 1 ч. 149 (ст. р.), л. с. 2 г. 23 февр. 927.
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