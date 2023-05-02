Карякин Иван Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карякин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5492. КАРЯКИН ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 22 л., Валуйск. у., Вязецк. в., д. Шалаево. В. Т. 2 стр. корп. Московск. окр. Ст. ст. 3 ч. 69, 1 ч. 202, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 15 марта 924.
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