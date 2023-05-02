Пахомов Герасим Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9073. ПАХОМОВЪ, ГЕРАСИМЪ ФИЛИПповъ, 35 л. К. изъ сс. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Ватскихъ, рд. Епифан. у., Богдановск. в., въ д. Кутоцки; — М. С. 1 уч. Омск. у., 29 Окт. 910, 16¹, 189 и 170¹ М., тюр. 6 м., съ зач. 1 м. м. 1 дня предв. заключ. Исп. 1 Нояб. 910. | 910 24022 172 М. (укрыв.).
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