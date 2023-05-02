Мельников Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5364. МЕЛЬНИКОВ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 23 л. Гр. Тверск. г., Бежецк. у., д. Андреевской;—Р. В. Т. Северо-Западн. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 3 июня 921.
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