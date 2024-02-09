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Бобков Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобков
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
23 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45274. БОБКОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Москов. у., Озерецк. в., с. Кузяева, 25 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестанск. обл. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюня 904 (Вѣр.). | 901 88029 169 М.

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