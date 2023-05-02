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Лушников Виктор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лушников
Имя
Виктор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
10 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
7269. Лушников Виктор Васильев., 28 л., г. Саратова. Саратовск. Г. С. Ст. 142 (ст. р.), л. с. 10 л. 10 февр. 927.

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