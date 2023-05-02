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Барт Борис Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барт
Имя
Борис
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
23 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
129896. БАРТЪ, БОРИСЪ (БЕРЪ) АЛЕксандровъ (Іоськовъ) (онъ же Шумилинъ). Сс. посел. Верхоленск. у., Илгинск. в., д. Нижнослободской, 37 л., рд. въ г. Одессѣ; — Читин. О. С., 121, 124, 134, 135, 14, 1630 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 47858, арест. отд. 5 л. Исп. 23 Мая 909. | 903 93652 1647 У. | 82 644 172 М. | 85 54411 1452 У.

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