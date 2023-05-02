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Трощенков Степан Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трощенков
Имя
Степан
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29636. ТРОЩЕНКОВ, СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Бельск. у., Городск. в., д. М.-Пестерово; — Н. С. 8 уч. Бельск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. условно.

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