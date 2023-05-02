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Севостьянов Конон Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Севостьянов
Имя
Конон
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
24 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10382. СЕВОСТЬЯНОВ КОНОН НИКИТИЧ, 21 г, б. Кубанск. обл., Майкопск. отд., Псебайск. в. и станицы. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 144, лиш. св. 1 г. 2 м. 24 д. П. в. з. с. 24/ІІІ — 24.

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