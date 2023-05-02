Лицкевич Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лицкевич
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88300. ЛИЦКЕВИЧЪ, ОСИПЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новогруд. у., Городищен. в., д. Мордозичей, 40 л.; — З. Н. 7 уч. Новогруд. у., 173 и 174 М , тюр. 2 м. Исп. 4 Іюня 908. | 98 92986 1655 У. | 95 96794 1647 У. | 96 68926 169 М. | 92 24025 170¹ М.
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