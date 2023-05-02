Порухайло Иосиф Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Порухайло
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7935. ПОРУХАЙЛО ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ, 31 г., Полоцк. у., Андреевск. в , д Кардан. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 дек. 923
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