Гефеле Рейнгардт Андреасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гефеле
- Имя
- Рейнгардт
- Отчество
- Андреасов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46044. ГЕФЕЛЕ, РЕЙНГАРДТЪ АНДРЕАсовъ (Андреевъ) (онъ же Геффель). Лиш. ос. пр. изъ пос. с. Верхней Добринки, Усть-Кулалинск. в., Камышин. у., 40 л.; — З. Н. 7 уч. Камышин. у. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Мая 905. | 92 108072 1647 У.
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