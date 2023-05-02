Лимбек Герман Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лимбек
- Имя
- Герман
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8091. ЛИМБЕК ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ, 32 л. Рд. в Лифляндск. г., Валкск. у., Старо-Врангельск. в., Псковск. Губсуд. Ст. ст. 97 ч. 2, 114а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 окт. 923.
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