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Черданова Матрена Памфиловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черданова
Имя
Матрена
Отчество
Памфиловна
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13266. Черданова Матрена Памфиловна, 34 л., Томск. окр., Александровск. р., юрт "Ерганкиных". Н. С. 17 уч. Томск. окр. Ст. 144, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 29 мар. 926.

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