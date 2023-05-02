Трошов Герасим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трошов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140156. ТРОШОВЪ, ГЕРАСИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Лодейнопольск. у., Оштинск. в., д. Рывсельги, 59 л.; — У. Чл. О. С. по Лодейнопольск. у. 29 Сент 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 31 Окт. 909. | 908 27161 Акц. У.
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