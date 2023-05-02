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Трошов Герасим Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошов
Имя
Герасим
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140156. ТРОШОВЪ, ГЕРАСИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Лодейнопольск. у., Оштинск. в., д. Рывсельги, 59 л.; — У. Чл. О. С. по Лодейнопольск. у. 29 Сент 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 31 Окт. 909. | 908 27161 Акц. У.

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