Румянцев Егор Яковлеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Яковлеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8409. РУМЯНЦЕВ ЕГОР ЯКОВЛЕЕВИЧ, 35 л., Болховск. у., Дивинск. в., п. Бедного. В. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205-а, лиш. св. 3 г. Исп. 7 июня 923
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