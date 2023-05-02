Скрябина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябина Екатерина Александровна

Скрябина Екатерина Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрябина
Имя
Екатерина
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9169. СКРЯБИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 19 л., Никольск у., д. Филатов-Почин. Н. С. 14 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 30 марта 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.