Моторин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоторин Егор Иванович

Моторин Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моторин
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4846. Моторин Егор Иванович, 29 л. Гр. Мещовск. у., в. и с. Серебряного; — Калужск. Ревтриб. Выступление против власти, лиш. св. 2 г. с зам. штр. 4000 р. Исп. 1 февр. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.