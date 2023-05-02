Моторин Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моторин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4846. Моторин Егор Иванович, 29 л. Гр. Мещовск. у., в. и с. Серебряного; — Калужск. Ревтриб. Выступление против власти, лиш. св. 2 г. с зам. штр. 4000 р. Исп. 1 февр. 919.
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