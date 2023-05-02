Курдюков Прокофий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурдюков Прокофий Федорович

Курдюков Прокофий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курдюков
Имя
Прокофий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7647. КУРДЮКОВ ПРОКОФИЙ ФЕДОРОВИЧ, 50 л., Зубцовск. у., Столыпинск. в., д. Болсуново. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 13 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.