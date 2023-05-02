Балабола Тимофей Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабола
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45072. БАЛАБОЛА, ТИМОФЕЙ ТИМОФЕевъ. К. Себежск. у., Соинск. в., д. Звяговъ, 22 л.; — Псков. О. С., 1489 и 1 ч. 1490 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 11 Апр. 905.
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