Андреев Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44866. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Старорусск. у., Бѣлебѣльск. в., д. Гаекъ, 40 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. (во 2 р.), 14² и 169 М., тюр. 3 м., по отб. нак. по приг., напеч. въ 905 г. № 44865. Исп. 9 Апр. 905.
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