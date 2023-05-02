Анисимов Максим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Максим Андреев

Анисимов Максим Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Максим
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
21 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
100559. АНИСИМОВЪ, МАКСИМЪ АНДреевъ, 25 л. К. Медынск. у., Галкинск. в., д. Самеродковъ, рд. т. же у., въ в. и с. Богдановкѣ; — Калужск. О. С., 6 Іюня 911, 152, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Іюля 911. | 909 112790 170 М. | 908 30569 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.