Есипова Полина Карловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Есипова
- Имя
- Полина
- Отчество
- Карловна
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3064. ЕСИПОВА ПОЛИНА КАРЛОВНА, 36 л, Ржевск. у. и в., хутора Знаменского. Н. С. 3 уч. Ржевск. у. Ст. ст. 140, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІІ—24.
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