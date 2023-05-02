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Полтавцев Карп Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полтавцев
Имя
Карп
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
08 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10465. Полтавцев Карп Степанович, 45 л., Полтавск. г., б. Константиноградск. у., Сахновск. в., д. Черноводской. Уральск. Облсуд. Ст. 180 а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 февр. 926.

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