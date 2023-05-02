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Хайдук Матеуш Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хайдук
Имя
Матеуш
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140689. ХАЙДУКЪ, МАТЕУШЪ ЯНОВЪ. К. Радомск. у., гм. Роговъ, д. Мировъ, 32 л.; — Гм. С. 6 окр. Радомск. у. 31 Авг. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Сент. 909.

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