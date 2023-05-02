Мантров Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМантров Петр Егорович

Мантров Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мантров
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8719. МАНТРОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 22 л., Тамбовск. у., Остроуховск в., д. Ящерки. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 77 ч 1, 86 ч. 1, лиш. св. 5 л. Исп. 16 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.