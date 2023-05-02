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Баранова Агафья Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранова
Имя
Агафья
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129843. БАРАНОВА, АГАФЬЯ степанова. К. Суздальск. у., Кибергинск. в., д. Сонцовой, 60 л.; — Г. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска Шуйск. у. 26 Окт. 909, 13, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 26 Окт. 909.

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