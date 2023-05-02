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Лебедев Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7951. ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Сычевск. у., Тесовск. в., д. Чистые-Луки. Н. С. 3 уч. Сычевск у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. п пор. пр. 2 г. Исп. 26 окт. 923

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