Говорун Гавриил Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говорун
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46108. ГОВОРУНЪ, ГАВРІИЛЪ ИЛЛАРІОновъ. Каз. с. Слоута, Глуховск. в. и у., 26 л.; — Г. С. г. Глухова, 1 и 3 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 905.
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