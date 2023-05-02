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Говорун Гавриил Илларионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Говорун
Имя
Гавриил
Отчество
Илларионов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46108. ГОВОРУНЪ, ГАВРІИЛЪ ИЛЛАРІОновъ. Каз. с. Слоута, Глуховск. в. и у., 26 л.; — Г. С. г. Глухова, 1 и 3 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 905.

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