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Терентьев Илья Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терентьев
Имя
Илья
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
12599. Терентьев Илья Алексеевич, 42 л., Троицк. окр., Степн. в. и с. Н. С. 8 уч. Троицк. окр. Ст. ст. 2 ч. 157, 172, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13 окт. 926.

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