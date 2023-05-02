Баклашев Владимир Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баклашев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13012. БАКЛАШЕВ, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 39 л. Гр. Скопинск. у., Затворнинск. в., д. Лепечи; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Марьинск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 20 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.