Васильев Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101297. ВАСИЛЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ, 19 л. Мщ. г. Шлиссельбурга, рд. въ г. Павловскѣ, Царскосельск. у.; — СПБ. О. С., 10 Іюня 911, 140, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 5 м. и 22 дн. предв. заключ. Исп. 19 Іюля 911. | 910 31836 1 ч. 1655 У. | 906 61009 169 М. | 909 88449 170¹ М. | 906 17129 169 М.
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