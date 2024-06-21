Фоничев Владимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоничев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140623. ФОНИЧЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВЪ. К. Лихвинск. у., Богдановск. в., с. Ханина, 17 л.; — Черниговск. О. С. 2 Окт. 909, 140 и 1651 У., тюр. 4 м Исп. 31 Окт. 909.
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