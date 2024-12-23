Михайлова Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Пелагея Михайлова

Михайлова Пелагея Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлова
Имя
Пелагея
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
33740. МИХАЙЛОВА, ПЕЛАГЕЯ МИХАЙлова. К. Лужск. у., Городецк. в., д. Кукуевки, 33 л.; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 28 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.