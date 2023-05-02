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Дзенишевский Карл Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзенишевский
Имя
Карл
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
31315. ДЗЕНИШЕВСКІЙ, КАРЛЪ ОСИповъ. К. Ломжин. у., гм. Хлебетки, д. Ожары, 60 л.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 1533 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Дек. 904.

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