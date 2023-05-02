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Корюкин Леонтий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корюкин
Имя
Леонтий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6694. КОРЮКИН ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Петропавловск. у., Екатериновск. в., д. Грушовки, Н. С. 3 уч. Омск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л., Исп. 28 апр. 923.

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