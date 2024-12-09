Киселев Тихон Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39542. КИСЕЛЕВЪ, ТИХОНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Трубчевск. у., Юровск. в., с. Любожича, 50 л.; — Екатеринодар. О. С., 114, 134, 135, 149, 152, 977, 1653 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 26 Нояб. 903. | 11 Марга 907 г. Екатеринодар. О. С., 169 М., т. 4½ м. | 906 11558 169 М. | 98 77989 170 М. | 903 97072 170 М. | 98 77988 169 М.
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