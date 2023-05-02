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Никулин Тихон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никулин
Имя
Тихон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
27213. НИКУЛИН, ТИХОН ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. Жиздринск. у., Подбужск. в. и с.; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Варка самог., лиш. св. 3 г. Исп. 19 нояб. 920.

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