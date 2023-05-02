Чуев Василий Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141314. ЧУЕВЪ, ВАСИЛІЙ МИТРОФАНОВЪ. Поч. гражд., 16 л., рд. въ д. Пескахъ, Ново-Саженск. в., Острогожск. у.; — Острогож. О. С. 22 Сент. 909, 1656 У. и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 31 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.