Наумов Николай Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наумов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4985. Наумов Николай Антонович, 23 л. Гр. Белозерск. у. Киминск. в., с. Янишева;— Н. С. 9 уч. Белозерск. у. Кража, лиш. св. 7 м. Исп. 23 апр. 919.
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