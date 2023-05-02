Челомов Михаил Савватьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челомов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Савватьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30195. ЧЕЛОМОВ, МИХАИЛ САВВАТЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Пошехонск. у., Подорванск. в., д. Дубасова; — Н. С. 6 уч. Детскосельск. у. Саботаж, пр. р. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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