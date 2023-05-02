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Бакун Иван Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакун
Имя
Иван
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
14 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45068. БАКУНЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Влад.-Волын. у., Пульменск. в., с. Пищъ, 18 л.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Брестск. у., 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 14 Февр. 905.

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