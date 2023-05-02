Буров Павел Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143574. БУРОВЪ, ПАВЕЛЪ ФИЛИППОВЪ К. Москов. г., Дмитровск. у., Морозовск. в., д. Баркова 35 л.; — Петрозавод. О. С., 134, 135 и 1 ч.1655 У. по сов. съ приг. Московск. О. С. отъ 15 Янв. 909 г (1 ч. 1655 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Сент. 909. | 906 16002 169 М. | 902 20142 169 М. | 905 79503 169 М. | 900 69585 169 М.
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