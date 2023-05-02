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Кротов Василий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кротов
Имя
Василий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7084. КРОТОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 34 л., Медынск. у., Глуховск. в., д. Слободы. Московск. Губсуд. Ст. ст. 107, 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 ноября 923.

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