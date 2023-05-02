Перемышлев Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перемышлев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18028. ПЕРЕМЫШЛЕВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 42 л. Гр. Нижне-Ломовск. у. и в., с. Никольской Слободы; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 1½ г., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 21 мая 920.
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