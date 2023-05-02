Бучинская Ядвига Казимирова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бучинская
- Имя
- Ядвига
- Отчество
- Казимирова
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130493. БУЧИНСКАЯ, ЯДВИГА казимірова (урожд. Каминская). К. Ленчицк. у., гм. Піонтекъ, д. Ясіонна, 24 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Менсынѣ; — М. С. 5 уч. г. Лодзи 7 Окт. 909, 169 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.